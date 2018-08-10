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| | Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»

Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»

Сегодня, 19:56

Ранее Юлий Миткевич-Далецкий разоблачил ложь на шоу и псевдо-экстрасенсорные способности бывшей жены.

Татьяна Ларина, называющая себя экстрасенсом, пришла на ток-шоу с проверкой на полиграфе. В ходе передачи участница «Битвы экстрасенсов» всячески поливала грязью экс-супруга, а «детектор лжи» все пакости Юлия Миткевича-Далецкого безоговорочно подтверждал. Если раньше Ларина вменяла бывшему возлюбленному только измены и избиения себя, теперь планка поднялась – мужчина якобы бил ее ребенка, сам принимал наркотики, заставлял ее принимать наркотики, занимался групповым сексом с несовершеннолетними фанатиками.

Как бы абсурдно это не звучало, но, оказывается, у Лариной есть и доказательства а одно из обвинений – ее муж зачем-то решил сохранить все свои переписки с фанатиками на флешку, которую и нашла участница «Битвы экстрасенсов». Узнав какой «страшный человек» Далецкий Ларина решила однозначно: не будет подсаживать себе яйцеклетку, оплодотворённую его спермой, так как «от этого человека может родиться только нечто подобное». Кроме того, некая «подруга» Далецкого с в студии сообщила, что мужчина болен шизофренией.

Неизвестно все ли обвинения против бывшего мужа Ларина выдумала. Тем не менее, пользователи Сети считают, что очернять Далецкого у Лариной был резон, ведь под вопрос была поставлена ее профпригодность как экстрасенса из-за разоблачения обмана зрителей на шоу «Битве экстрасенсов», опубликованном на канале в YouTube блогера Михаила Лидина. В разоблачении Далецкий сообщал, что Ларина никакой не экстрасенс, что шоу с ясновидящими сплошная постановка, что зрителей нагло обманывают, а после покупают заказные статьи в СМИ. Фанаты Лидина уверены, что в такой ситуации оправдать «Битву экстрасенсов» можно только внезапным безумием разоблачителя-Далецкого и приписыванием ему всех возможных грехов, в том числе и наркотической зависимости. В настоящее время Далецкий арестован по подозрению в хранении наркотиков.


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