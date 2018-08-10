В розовых тонах: Анастасия Костенко впервые показала детскую

Новое трогательное фото с малышкой в ее комнате появилось в Instagram-аккаунте супруги Дмитрия Тарасова. Поклонникам понравился декор в нежных тонах, некоторые из них начали выспрашивать у модели «секреты» оформления.

В пятницу дочери модели Анастасии Костенко и футболиста Дмитрия Тарасова Милане исполнился месяц. В честь такого события мать новорожденной рассказала об ее здоровье и отметила, что она вырастет высокой. Также модель впервые показала детскую комнату. На снимке Анастасия Костенко запечатлена рядом с кроваткой дочери, читающей ей книгу. Видно, что комната оформлена в нежно-розовых тонах, а стены украшают герои известных сказок.

Поклонники позитивно оценили такое оформление детской. Некоторые даже начали спрашивать, какие обои использовали для стен, но модель ответила, что не может помочь, так как обоев в их доме нет. Больше же внимания подписчики обратили на саму Анастасию Костенко: они буквально засыпали ее комплиментами, удивившись тому, как быстро после родов ей удалось прийти в форму. Некоторые спросили у нее «секреты стройности», но в этом случае модель не ответила.

Виктория Озерова