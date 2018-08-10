Ирина Салтыкова показала свою пышную грудь на море

Внешности певицы могут позавидовать даже юные девушки. Несмотря на годы, эстрадная звезда сохранила привлекательную и стройную фигуру.

Ранее Ирина Салтыкова обнародовала в соцсети Instagram снимок, вызвавший позитивные отзывы со стороны своих поклонников. В кадре певица запечатлена стоя на коленях на песке у морского побережья, на ней надет красный купальник, подчеркивающий ее женские прелести.

Фанаты заметили, что Салтыкова имеет красивую фигуру и пышную грудь. Ирина тоже рада своему впечатляющему внешнему виду. «Очень жарко», - подписала она изображение, с чем не смогли не согласиться подписчики, так как фото выглядело действительно жарким.

Ранее дочь певицы Алиса была подвергнута критике фанатов ее матери за обилие тату на теле. Они считают, что те делают ее непривлекательной. Звезда очень любит дочь, она оплатила ее учебу в иностранном ВУЗ и купила жилье в Британии. Алиса обожает рок-музыку и забивает свое тело многочисленными тату.

Никита Готский