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| | «Дочь вора и коррупционера»: Елизавета Пескова вызвала волну ненависти в соцсети

«Дочь вора и коррупционера»: Елизавета Пескова вызвала волну ненависти в соцсети

Сегодня, 19:18

Фото с отцом в Instagram 20-летняя девушка спровоцировала настоящую политическую дискуссию среди подписчиков. При этом гнев за всех «ворующих чиновников» пользователи обрушили именно на нее. 

20-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета активно ведет аккаунты в соцсетях, не стесняется показывать подписчикам настоящую себя и даже отвечать на комментарии пользователей. Иногда такая откровенность оборачивается против нее самой. Так ее поведение часто называют недостойным, а ее саму «позором России и отца», как это было в ситуации с фото с рэпером BLANKO. На этот раз Елизавета Пескова показала настоящую семейную идиллию на фото с отцом на отдыхе в Испании, но вместо умиления вызвала в соцсети волну ненависти.

Пользователи «ополчились» против Дмитрия Пескова, начав анализировать его деятельность на посту пресс-секретаря. В связи с этим Елизавета Пескова тут же «превратилась» из «позора России» в «дочь вора и коррупционера». «Интересно было бы послушать каким образом Песков на зарплату госслужащего живет практически на уровне олигарха? Или это его Навка содержит, в том числе и бывшую жену и их детей в Париже? и квартиру элитную в центре Парижа тоже Навка им подарила? Хотя нетрудно догадаться откуда на прессекретаря президента валится такое бабло. После этого просто смешно слушать о якобы борьбе с коррупцией в стране.» - писали комментаторы, раздраженные «нечестным» богатством представителя Кремля и его семьи. Многие начали писать о продажности чиновников, обрушив свой гнев на девушку. Другие же встали на защиту Дмитрия Пескова и его дочери, отметив, что такие «герои» могут «нападать» на людей только в соцсетях. Среди дискуссирующих нашлись и те, кто просто отметил красоту фото.


Виктория Озерова
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