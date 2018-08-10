Актриса избавляется от последних напоминаний о прошлой жизни, вступая в новые отношения.

Американская актриса Хайден Панеттьери не так давно призналась, что разорвала отношения с бывшим возлюбленным Владимиром Кличко. На публике знаменитость появлялась уже в обществе нового бойфренда Брайана Хикерсона, который только начал строить собственную актерскую карьеру. Известно, что с начинающим актером Панеттьери познакомили их общие друзья достаточно давно, следовательно, либо отношения украинским боксером разрушились из-за измены актрисы, либо к тому времени отношений уже не существовало.

Как бы то ни было, бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк за 1,6 млн долларов. Дом в штате Теннеси знаменитость приобрела в 2012 году, когда именно в этой части США проходили съемки сериала с ее участием «Нэшвилл». Сейчас съемки закончились, и Хайден Панеттьери вновь перебирается в Лос-Анджелес.

Некоторые фанаты актрисы считают, что избавиться от недвижимости она захотела, чтобы быстрее забыть прошлое, в то время как другие поклонники не связывают продажу дома с личными взаимоотношениями Панеттьери.