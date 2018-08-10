«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

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«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

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| | Ни шпагата, ни груди: Волочкова прервала отпуск из-за бывшего водителя

Ни шпагата, ни груди: Волочкова прервала отпуск из-за бывшего водителя

Сегодня, 19:06

Балерина вернулась из Греции, чтобы послушать последние слова мужчины, которого она обвинила в воровстве. Александр Скиртач постоянно присваивал себе средства и вещи знаменитости.

Ради последних слов бывшего водителя Анастасия Волочкова прервала свой отпуск в Греции. Сама артистка говорит, что Скиртач за все время разбирательства так и не признал свою вину. Балерина считает, что такой человек должен сидеть в тюрьме, а если останется на свободе, кто может дать гарантии, что он не убьет кого-нибудь. Анастасия надеется, что суд примет справедливое решение. Отметим, что обвинение просит Скиртачу реальный срок – три года в колонии. Пользователи поддерживают Волочкову перед предстоящим заседанием.

Однако хейтеры от радости хлопают в ладоши, так как некоторое время им не придется наблюдать на фотографиях шпагаты и не совсем удачные позы балерины. Например, такие как на недавнем фото, на котором Волочкова «растеклась» по газону перед отелем. Доказательством этого стало то, что грудь в балерины разметалась в разные стороны.


Анна Котова
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