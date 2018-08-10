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| | Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы

Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы

Сегодня, 19:25

Певица прежде уже делилась с подписчиками радостью, продемонстрировав им ряд фото с торжества, но на этот раз она составила полную картину важного в ее жизни мероприятия.

Бьянка вышла замуж за гитариста своей группы Романа Безрукова. Свадьба прошла в Подмосковье, звезда блистала в тот вечер в белом наряде с глубоким декольте, пышной юбкой и шлейфом, дополнила ее образ красивая фата с кружевом.

Фанатам Бьянка показала снимки с бракосочетания, на которых можно увидеть ее подруг и мужа. Изображение с благоверным певица подписала приятными словами: «Самый добрый, честный и сексуальный мужчина». Фолловеры пришли в экстаз, написав ряд комплиментов в адрес влюбленной пары.

Бьянка и ее супруг перед этим встречались два года, музыкант сделал ей предложение в конце зимы. По окончанию свадьбы они улетят в Таиланд, где хорошая погода, теплое море и подходящая для творчества атмосфера.


Никита Готский
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