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| | Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге

Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге

Сегодня, 18:52

Бизнесмен попросил фантов не лезть не в свое дело и не оценивать его поступки по собственным меркам.

В конце июля прогремел скандал с мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу: в Сети появился ролик из одного из ночных клубов. На видео турецкий бизнесмен танцует и гладит по бедру киевскую тусовщину Яну Беляеву. Мужа Лорак тут же начали подозревать в неверности жене, к тому же всплыли данные, что Налчаджиоглу финансировал Беляевой пластические операции и оплачивал аренду квартиры в Киеве.

После продолжительного молчания и игнорирования растущего ажиотажа, муж Ани Лорак наконец-то впервые высказался про скандал с изменой супруге. Бизнесмен попросил не оценивать его поступки, мысли и чувства с собственной точки зрения, ведь никто и на половину не знает, что у него творится внутри.

Ранее сама Лорак критически высказывалась про Беляеву, а Беляева не признавала романтической или сексуальной связи Налчаджиоглу. Между тем фанаты заметили, что певица перестала носить обручальное кольцо.


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