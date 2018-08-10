«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов» Блогеров из России с помощью оружия выгнали из отеля в Тунисе Трампа подозревают в специальном обвале доллара Бьянка показала эксклюзивные снимки со свадьбы «Дочь вора и коррупционера»: Елизавета Пескова вызвала волну ненависти в соцсети «Хватит умирать, пожалуйста»: Абоненты Tele2 массово жалуются на отсутствие связи и интернета Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый»
| | Бибер рассказал, почему расплакался на глазах у невесты в парке

Бибер рассказал, почему расплакался на глазах у невесты в парке

Сегодня, 18:54

Поклонники певца успели выдвинуть несколько невероятных версий его слез.

На недавней велопрогулке певец Джастин Бибер внезапно сел на лавочку, закрыл лицо руками и начал рыдать. Его невеста Хейли Болдуин ошарашенно смотрела на молодого человека, предпринимая попытки как-либо успокоить его. Сделать ей это не удалось, но зато у самой модели на глаза навернулись слезы.

Поклонники предположили, что исполнитель мог расчувствоваться из-за вопроса журналиста о беременности Хейли Болдуин. Многие СМИ и фанаты считали, что скоропостижная помолвка пары вызвана именно тем, что модель ждет ребенка, поэтому слезы Бибера заставили поклонников беспокоиться о его беременной девушке. Также другая часть фанатов считала, что певец поссорился с Болдуин и из-за этого переживает.

Однако позже сам Бибер рассказал, почему расплакался на глазах у невесты в парке. Выяснилось, что у певца, как и у любого нормального человека, был очень плохой день, который настолько сильно расстроил его.


Новости по теме
Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроят «маленькую» свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроят «маленькую» свадьбу

 Влюбленные уже принялись обсуждать будущее торжество, которое, по сообщению источника, пройдет на родине певца в Канаде.

Целомудренная девушка: Стало известно, почему Хейли Болдуин и Бибер ночуют не вместе
Целомудренная девушка: Стало известно, почему Хейли Болдуин и Бибер ночуют не вместе

 Американский певец недавно сообщил общественности, что сделал предложение модели. Сейчас они проводят все свободное время вместе в Нью-Йорке.

Новая девушка заставила Джастина Бибера носить Adidas
Новая девушка заставила Джастина Бибера носить Adidas

 Певца заметили в Нью-Йорке вместе с топ-моделью Хейли Болдуин. На исполнителе красовалась белая футболка Adidas и камуфляжные шорты этого же производителя.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости