Поклонники певца успели выдвинуть несколько невероятных версий его слез.

На недавней велопрогулке певец Джастин Бибер внезапно сел на лавочку, закрыл лицо руками и начал рыдать. Его невеста Хейли Болдуин ошарашенно смотрела на молодого человека, предпринимая попытки как-либо успокоить его. Сделать ей это не удалось, но зато у самой модели на глаза навернулись слезы.

Поклонники предположили, что исполнитель мог расчувствоваться из-за вопроса журналиста о беременности Хейли Болдуин. Многие СМИ и фанаты считали, что скоропостижная помолвка пары вызвана именно тем, что модель ждет ребенка, поэтому слезы Бибера заставили поклонников беспокоиться о его беременной девушке. Также другая часть фанатов считала, что певец поссорился с Болдуин и из-за этого переживает.

Однако позже сам Бибер рассказал, почему расплакался на глазах у невесты в парке. Выяснилось, что у певца, как и у любого нормального человека, был очень плохой день, который настолько сильно расстроил его.