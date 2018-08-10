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| | Актер Александр Семчев выяснил, кто отец сына его бывшей любовницы

Актер Александр Семчев выяснил, кто отец сына его бывшей любовницы

Сегодня, 18:09

Выяснилось, что бывшая пассия актера спала одновременно с тремя мужчинами и не знает точно, кто отец ее ребенка.

Не так давно в эфире одного из ток-шоу появилась москвичка Надежда Эккерт. Эта замужняя женщина сообщила, что знаменитый российский актер Александр Семчев является отцом ее сына Артема. В студии появился пристыженный законный супруг Эккерт, который обещал в любом случае помогать мальчику, которого все эти годы считал своим сыном. Выяснилось, что артист не биологический отец ребенка Эккерт.

Однако на этом актер не остановился и выяснил, кто отец мальчика бывшей любовницы. В студии появились два претендента – супруг Надежды Эккерт и герой ее курортного романа. С последним женщина познакомилась, когда встречалась с Семчевым и будущим мужем, но, когда узнала про беременность, оборвала с ним всякое общение.

В итоге тест-ДНК был сделан, и настоящим отцом сына Эккерт оказался ее законный супруг. Женщина жалеет, что изначально предъявила свои претензии Семчеву и обидела мужа.


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