Наташа Королева растрогала фанатов новым видео с сыном

На новом ролике сын артистки Архип моет звездной маме голову. По словам певицы, она погрузилась в заботу.

Недавно на своей странице в Instagram Наташа Королева поделилась с поклонниками новым видео, на котором показала, какой у нее сын. На ролике Архип бережно моет звездной маме голову. Данная публикация растрогала фанатов артистки, которые оставили много положительных комментариев. Помимо восхищений наследником исполнительницы, подписчики писали, что самый трогательный момент на записи, когда Архип нежно целует маму в лоб. Помимо этого, пользователи задавались вопросом, готовится ли Архип стать парикмахером. Однако вопрос остался без ответа.

До этого информировалось, что в Сети Наташа Королева опубликовала клип песни «Не отпускай меня из своих рук», которая впервые прозвучала в 2011 году. На записи артистка предстала перед поклонниками в прекрасном сексуальном наряде и, как всегда, молодо выглядела.

Анна Котова