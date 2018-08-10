«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Муж Ани Лорак впервые высказался про скандал с изменой супруге В Москве стали делать татуировки из праха умершего родственника Ученые объяснили, откуда в зеркале берется «суженый-ряженый» В Москве умер 99-летний скульптор Николай Никогосян Милонов раскритиковал проект «Замуж за Бузову» Без зазрения совести: Парочка в Новороссийске публично предалась плотским утехам Из нее только кумыс пить: Колонку Galaxy Home высмеяли из-за нелепой формы Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули
| | Наташа Королева растрогала фанатов новым видео с сыном

Наташа Королева растрогала фанатов новым видео с сыном

Сегодня, 17:57

На новом ролике сын артистки Архип моет звездной маме голову. По словам певицы, она погрузилась в заботу.

Недавно на своей странице в Instagram Наташа Королева поделилась с поклонниками новым видео, на котором показала, какой у нее сын. На ролике Архип бережно моет звездной маме голову. Данная публикация растрогала фанатов артистки, которые оставили много положительных комментариев. Помимо восхищений наследником исполнительницы, подписчики писали, что самый трогательный момент на записи, когда Архип нежно целует маму в лоб. Помимо этого, пользователи задавались вопросом, готовится ли Архип стать парикмахером. Однако вопрос остался без ответа.

До этого информировалось, что в Сети Наташа Королева опубликовала клип песни «Не отпускай меня из своих рук», которая впервые прозвучала в 2011 году. На записи артистка предстала перед поклонниками в прекрасном сексуальном наряде и, как всегда, молодо выглядела.


Анна Котова
Новости по теме
Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов
Постаревшая Наташа Королева вызывает жалость у фанатов

Поклонники Наташи Королевой обеспокоены внешностью артистки. Постаревшая певица вызвала жалость у фанатов.

Наташа Королева опровергла слухи о депрессии
Наташа Королева опровергла слухи о депрессии

Последнее время среди поклонников отечественной исполнительницы Наташи Королевой стали ходить разговоры, что у знаменитости депрессия. Однако недавно сама…

Наташа Королева надела на день рождения сына дерзкую мини-юбку
Наташа Королева надела на день рождения сына дерзкую мини-юбку

Наталья Королева надела на день рождения своего шестнадцатилетнего сына Архипа дерзкую мини юбку. Свою фотографию с вечеринки певица выложила в социальную сеть.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости