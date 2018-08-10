«Харламов объедает?»: Кристина Асмус поразила поеданием губной помады

Поклонники стали шутить, что Кристина Асмус успевает готовить только мужу, который её объедает, а самой только остаётся, что питаться косметикой.

Звезда «Интернов» показала ролик, где хвасталась фанатам новой помадой. Актриса начала краситься, спрашивая у фанатов, нравится ли им цвет. Далее Кристина неожиданно откусила кусочек и с серьёзным видом им захрустела. Только позже знаменитость признала, что лакомилась не гигиеническим средством, а обычным шоколадом.

Однако для фанатов это стало поводом снова напомнить Кристине Асмус о том, что она очень худая. Поклонники попросили актрису заняться поеданием не только поеданием шоколада на публику, но и в самом деле набрать вес пусть даже и фастфудом. Стоит отметить, что раньше знаменитость не раз поражала своей худобой, из-за чего фанаты даже рекомендовали ей научить Гарика Харламова готовить.

Ирина Летинская