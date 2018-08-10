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| | «Бомбануло»: Анфиса Чехова призналась, как «насобирала» себе миллионы

«Бомбануло»: Анфиса Чехова призналась, как «насобирала» себе миллионы

Сегодня, 17:09

Часто под публикациями звёзд появляются комментарии о том, что они живут слишком роскошно, а простые люди не могут позволить себе так жить. Анфиса Чехова решила ответить поклонникам, которые обвиняют её в нечестном заработке.

 «Вижу, что проблема денег назрела у моих комментаторов», - с таких слов телеведущая начала публикацию в Instagram. Анфиса уверена, что весь негатив относительно чужих финансов возник у многих еще в детстве. По мнению Чеховой, им внушили тот факт, что хорошую жизнь надо заслужить, а богатые не могут быть честными. «Все у кого есть деньги, их наворовали или насосали», - пишет телеведущая относительно мнения большинства комментаторов. Анфиса уверена, что «насобирать» на хорошую жизнь можно и честно.

В своей публикации телеведущая призналась в том, что всего добилась сама, и никто ей ничего не давал. Однако подробности заслуживают, как считает Чехова, отдельной записи.

Поклонников не удивило то, что Анфиса «бомбанула» от подобных негативных комментариев. Многие разделяют её точку зрения, считая, что внимание подобным вещам могут уделять только те, у кого нет своей жизни.


Соломон Эспи
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