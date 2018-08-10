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| | В позе собаки: Поклонники считают, что Глюкозе осталось чуть-чуть до Волочковой

В позе собаки: Поклонники считают, что Глюкозе осталось чуть-чуть до Волочковой

Сегодня, 16:32

Посмотрев новое фото артистки, пользователи пришли к выводу, что супруг не обращает внимания на певицу, поэтому она и стала оголяться.

На новом фото Глюкоза предстала перед поклонниками в бикини на капоте красной машины. Для лучшего кадра артистка приняла сексуальную позу. Однако того результата, на который она надеялась, публикация не принесла. Многие пользователи начали критиковать знаменитость. Одни писали, что мать двоих детей не станет так себя вести, демонстрируя все интимные места. Также писали, что у Глюкозы не осталось ни стыда, ни совести, лучше оставалась бы мультяшной.

Как думаете, чего испугался @levab2? ?????

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Помимо этого, все подписчики посчитали, что артистке осталось совсем чуть-чуть до Волочковой, которая также поддерживает свою популярность благодаря обнаженным фото. Один из пользователей написал, что, скорее всего, супруг не обращает на певицу внимания, поэтому она решила выставить все прелести напоказ, сфотографировавшись в позе собаки.


Анна Котова
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