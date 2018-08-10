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| | «Жулик, не жульничай»: Сеть возмущена чересчур сексуальной героиней киноадаптации «Даши-путешественницы»

«Жулик, не жульничай»: Сеть возмущена чересчур сексуальной героиней киноадаптации «Даши-путешественницы»

Сегодня, 16:28

Фотография, появившаяся на просторах социальных сетей, сразу привлекла внимание общественности.

Многие родители, чьи чада являются потенциальными зрителями киноадаптации «Даши-путешественницы», заявили, что не хотели бы, чтобы их дети смотрели на героиню мультсериала в таком амплуа, ведь она выглядит «чересчур сексуальной».

Некоторые остроумные пользователи отметили, что теперь рейтинги фильма будут «однозначно выше», чем у одноименного мультфильма. Другие попросту не поняли, почему на роль любознательной девочки нельзя было взять ребенка.

Исполнит роль Даши актриса Изабела Монер, которая также отметилась в таких фильмах, как «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Убийца 2: Против всех». Фотографию в образе героини киноадаптации она разместила у себя в Instagram, но, по всей видимости, не ожидала, что воспринят он будет настолько оживленно.

Более того, у киноверсии «Даши-путешественницы» уже имеется предварительная дата старта в кинотеатрах. На данный момент это 2 августа 2019 года.


Николай Офицеров
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