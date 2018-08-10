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| | «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове

«Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове

Сегодня, 16:45

Некогда исполнители были дружны, но в 2017 году между ними зародился конфликт, достигший апогея.

До 2017 года Любовь Успенская отзывалась о Филиппе Киркорове, как о своем друге. Доподлинно не ясно, какая «черная кошка» пробежала между ними, но ходят слухи, что поп-королю не понравилось стремление королевы шансона заниматься бизнесом. Когда об этом узнала Успенская от очередного журналиста во время интервью, то посоветовала Киркорову самому заниматься песенной карьерой и бросить предпринимательство. Этот выпад в свою сторону певец оценил крайне негативно.

После конфликта Киркоров отписался от всех соцсетей бывшей подруги. Успенскую спросили, что она думает об этом, и певица опять высказалась достаточно резко, обвинив исполнителя, что от «ведет себя как баба» и слишком серьезно все воспринимает. «Даже женщины себя так не ведут», - подчеркнула Успенская. Однако если Киркоров исправится, то певица готова продолжить общение в прежнем русле.


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