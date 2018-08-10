«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Мнения

«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

Балерине посоветовали нарастить ресницы, чтобы лицо выглядело более женственным.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Обошлось без жертв: В Сеуле кот-поджигатель попытался продолжить дело сородичей-убийц Фермеры из Бразилии вырастили «человеческую ногу» из картофеля «Ведет себя как баба»: Успенская высказалась об обиженном Киркорове Google Earth раскрыл тайну секретной китайской авиабазы в пустыне Гоби Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа» В Ростове экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки Отвалившийся кусок скалы унёс жизнь 9-летней туристки Его любили все без исключения: Александр Калягин трогательно высказался о скончавшемся Брусникине Пенис мужчины отвалился и сгнил после отказа от медпомощи Аналитик: Война между Россией и США начнётся в начале октября Родительница Тимати жестко поставила на место Решетову
| | В Сети набирает обороты разговор о тайных родах Леры Кудрявцевой

В Сети набирает обороты разговор о тайных родах Леры Кудрявцевой

Сегодня, 16:43

Поклонники знаменитости уверены, что она уже произвела на свет ребенка.

Еще в мае стало известно, что 47-летняя Лера Кудрявцева ожидает пополнения в семье. Эта новость обрадовала ее поклонников, которые и по сей деть активно обсуждают данную тему, так как они знали, что ведущая сильно этого хотела. С самого начала Кудрявцева собиралась рожать в США, в Майами, где у нее и супруга есть недвижимость. Однако по не понятной причине Лера так и не улетела. Пользователи предположили, что она вводила всех в заблуждение. Знаменитость не комментировала свое положение, но недавно в Сети начала публиковать «мамочкины» посты. На днях появилась запись, Кудрявцева интересовалась детскими прививками. Предположительно, это говорит, что Лера либо уже родила, либо готовится стать мамой в самое ближайшее время.

Однако пользователи считают, что она уже родила, а сами роды прошли тайно. До этого информировалось, что Лера Кудрявцева недавно стала бабушкой. В конце мая у ее наследника родился ребенок. Бывший супруг Кудрявцевой сообщил, что малыша назвали Львом, но сама ведущая опровергает эту информацию.


Анна Котова
Новости по теме
СМИ узнали, где пройдут роды Нюши и Кудрявцевой
СМИ узнали, где пройдут роды Нюши и Кудрявцевой

Певица Нюша решила рожать за границей, а Лера Кудрявцева предпочла остаться на родине.

Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности
Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Российская ведущая Лера Кудрявцева решила изменить свою внешность, но результаты многим не понравились. Фанаты считают теперь знаменитость постаревшей. 

Лера Кудрявцева подлила масла в огонь в спорах о ее беременности, надев необычное платье
Лера Кудрявцева подлила масла в огонь в спорах о ее беременности, надев необычное платье

 Лера Кудрявцева, которой исполнится 47 лет 19 мая, как кажется многим ее поклонникам, беременна. Поклонники уже долгое время замечают за ней и ее супругом…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости