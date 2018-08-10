В Сети набирает обороты разговор о тайных родах Леры Кудрявцевой

Поклонники знаменитости уверены, что она уже произвела на свет ребенка.

Еще в мае стало известно, что 47-летняя Лера Кудрявцева ожидает пополнения в семье. Эта новость обрадовала ее поклонников, которые и по сей деть активно обсуждают данную тему, так как они знали, что ведущая сильно этого хотела. С самого начала Кудрявцева собиралась рожать в США, в Майами, где у нее и супруга есть недвижимость. Однако по не понятной причине Лера так и не улетела. Пользователи предположили, что она вводила всех в заблуждение. Знаменитость не комментировала свое положение, но недавно в Сети начала публиковать «мамочкины» посты. На днях появилась запись, Кудрявцева интересовалась детскими прививками. Предположительно, это говорит, что Лера либо уже родила, либо готовится стать мамой в самое ближайшее время.

Однако пользователи считают, что она уже родила, а сами роды прошли тайно. До этого информировалось, что Лера Кудрявцева недавно стала бабушкой. В конце мая у ее наследника родился ребенок. Бывший супруг Кудрявцевой сообщил, что малыша назвали Львом, но сама ведущая опровергает эту информацию.

Анна Котова