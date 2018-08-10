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| | Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули

Помогавший онкобольной Фриске «Русфонд» опять обманули

Сегодня, 16:19

Непростительную ошибку, основанную на доверии, допустил директор «Русфонда» по коммуникациям. Его обвели вокруг пальца мошенники, а организация лишилась почти миллиона рублей.

Руководитель «Русфонда» позвонил представителю рекламного агентства с целью воспользоваться его услугами. Предстоял концерт и возникла необходимость распространить информацию об этом событии. Менеджер «Русфонда» договорился о проведении рекламной кампании. Договор он подписывать не стал, а поверил на слово своему собеседнику и перевел деньги за услугу на сумму 960 тысяч рублей. Представитель рекламного обещал прислать договор курьером. Однако никто документ не принес и к выполнению работы не приступил. В итоге руководитель благотворительной организации обратился за помощью к правоохранителям, поскольку его опять обманули.

«Русфонд» известен своей помощью онкобольной певице Жанне Фриске. Компания собирала деньги на лечение артистки. Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от опухоли головного мозга. «Русфонд» обвинил ее родственников в присвоении денег, поскольку они не отчитались, куда потратили 21,6 миллиона рублей. Суд поддержал благотворительную организацию и призвал близких Фриске вернуть финансовые средства.


Домбровский Сергей
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