Бузова споет на корпоративе «Кировспецмонтажа»

Мероприятие состоится 10 августа. Гонорар за концерт артистки составляет шесть миллионов рублей.

Компания «Кировспецмонтаж» проведет сегодня корпоратив, на котором выступит Ольга Бузова. «Девушка с таким именем по паспорту живет в Кирове», - так заявили в строительной фирме города. Всего на мероприятии, посвященному Дню строителя, организаторы ожидают три сотни человек.

Ранее удалось подсчитать доходы ведущей шоу «Дом-2». Она находится в топ-10 самых обеспеченных звезд России. В Forbes писали о состоянии Бузовой в четыре миллиона долларов. За один концерт певица получает полтора миллиона рублей, стоимость размещения одного рекламного поста в Instagram оценивается в 300 000 рублей, а за год в «Дом-2» она зарабатывает 60 миллионов. Сейчас Бузова владелец кафе, хлебзавода, бренда модной одежды и собственной криптовалюты. Нужно думать, что участники шоу «Замуж за Бузову» знают обо всем этом и будут более смело и решительнее пытаться победить в передаче и завладеть сердцем автора проекта.

Никита Готский