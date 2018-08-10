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| | «Что с тобою стало?»: Фото Брэда Питта со съемок фильма Тарантино ужаснули поклонников

«Что с тобою стало?»: Фото Брэда Питта со съемок фильма Тарантино ужаснули поклонников

Сегодня, 15:32

Пользователи Сети предположили, что всему виной большие алименты, которые потребовала Анджелина Джоли у известного актера на содержание шестерых детей.

В Сети появились первые снимки со съемочной площадки нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который должен выйти на большие экраны в августе 2019 года. В центре сюжета картины окажется актер, который после успеха одного телесериала попытается покорить киноиндустрию. К этому же будет стремиться и его дублер, а все события будут разворачиваться на фоне убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном.

В съемках принимают участие такие звезды, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. Все они, а также Аль Пачино, и «засветились» на появившихся в Сети снимках. Но если Марго Робби вызвала восхищенные отзывы фанатов, то фото Брэда Питта со съемок фильма Тарантино ужаснули поклонников.

Многие пользователи принялись обсуждать внешний вид Брэда Питта, который показался фанатам слишком старым. Некоторые даже принялись вопрошать: «Питт, что с тобою стало?». Одни пошутили, что на известного актера повлиял развод с Анджелиной Джоли: якобы даже ему сложно выплачивать алименты на шестерых детей. Другие же отметили, что Питт использовал специальный «омолаживающий грим».


Виктория Озерова
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