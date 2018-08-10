«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

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«Сало на голове и лицо мужицкое»: Пользователи попросили Волочкову не показывать обвисшую грудь

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| | Растеклась по лужайке : Волочкову попросили найти другое место для съемок

Растеклась по лужайке : Волочкову попросили найти другое место для съемок

Сегодня, 15:27

Посмотрев новое фото балерины, пользователи пришли к выводу, что у знаменитости с каждым разом все срамнее и дешевле купальник.

На новом снимке Анастасия Волочкова позирует перед камерой сидя на газоне, а на заднем фоне домики отеля. Однако, по мнению подписчиков, они напоминают дешевый американский мотель. На фото балерина приняла, по ее мнению, сексуальную позу, но подписчики это не оценили, заявив, что она растеклась по лужайке. Дело в том, что все пользователи в один голос просят Волочкову найти другое место для фотографий, так как такое однообразие уже замылило глаза. Одна из подписчиц написала, что Анастасии стоит подбирать совсем другие купальники, которые бы поддерживали достоинство, а так на снимке грудь распласталась в разные стороны.

Однако особо внимательные пользователи заметили, что балерина использовали Photoshop, чтобы придать своему животу плоскости. По мнению подписчиков, лучше бы Анастасия отфотошопила ноги, а не пресс.


Анна Котова
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