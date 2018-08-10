Родительница Тимати жестко поставила на место Решетову

Мама певца решила рассказать, как в действительности относится к девушке сына. Женщины так и не смогли найти общий язык.

Под новым снимком Анастасии Решетовой родительница Тимати оставила комментарий, в котором жестко поставила на место девушку. Пользователи окончательно удостоверились, что Симона Юнусова и Решетова в натянутых отношениях. Под новым снимкой мама Тимати оставила лайк под высказыванием одного хейтера. Пользователь написал, что Анастасия самостоятельно ничего не добилась, а успех и популярность к ней пришли благодаря Тимати. Недавно Решетова разместила в Сети пост, в котором спросила у подписчиков мнение по поводу самооценки. Пользователи задумались, не могли это быть связано с ее чувствами и ее достижениями. Один написал, что Анастасии не чем гордится, так как она ноль по сравнению с другими. Именно под этим комментарием и отметилась мама Тимати.

Подписчики заметили реакцию женщины и тут же вспомнили, что до этого Юнусова пыталась выгородить Решетову от нападок. В основном это произошло после скандала с Ксенией Собчак, которая заявила, что женщина растила, растила ребенка, а он на мероприятия ходит с вот этой.

Анна Котова