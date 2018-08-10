Не прогадал: Новая девушка Леонардо ДиКаприо похвасталась огромной грудью

Фанаты были поражены гигантскими прелестям модели.

В данный момент новая девушка голливудской знаменитости Леонардо ДиКаприо отдыхает со своим возлюбленным в Италии, где наслаждается летним отдыхом на личной яхте актёра. С каждым днём в Instagram-аккаунте 21-летней Камиллы Морроне появляется всё больше подписчиков, так как модель прославилась не только близостью со звездой «Выжившего», но и благодаря своей экстраординарной фигуре. В последнее время Камилла публикует большое количество откровенных снимков, сделанных во время её отдыха с ДиКаприо, однако, последние публикации попросту заворожили её подписчиков.

На снимках Камилла похвасталась своей осиной талией и огромной грудью, которая буквально вываливалась из скромного красного купальника модели. Поклонники неустанно пишут о том, что Леонардо ДиКаприо не прогадал, связав свою жизнь с довольно безызвестной моделью, а не с очередной звездой Голливуда. Кроме того, под снимками Камиллы с каждым днём появляется всё больше хвалебных отзывов, в которых фанаты недоуменно спрашивают, как можно иметь столь стройную фигуру при таком размере груди.

Александр Вест