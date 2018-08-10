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| | Леди Гага и Брэдли Купер вместе позировали для обложки журнала

Леди Гага и Брэдли Купер вместе позировали для обложки журнала

Сегодня, 15:14

Съемки прошли перед премьерой картины «Звезда родилась». Отметим, что знаменитости снимались в данном фильме.

Многие поклонники кино с нетерпением ожидают выхода работы режиссера Брэдли Купера «Звезда родилась», в которой он исполнил одну из ролей вместе с Леди Гагой. Недавно знаменитости поучаствовали в съемках для одного глянцевого журнала. Фотограф решил запечатлить момент перед поцелуем. Звезды на фото предстали перед поклонниками в образе своих персонажей. Купер изображал кантри-музыканта Джексона Мейна, а Леди Гага изобразила подружку музыканта Элли. Отметим, что Купер и Гага в полной мере показали чувства, которые испытывали их герои.

Напоминаем, что лента «Звезда родилась» рассказывает историю артиста, карьера которого уже начала спадать, и молодой талантливой девушки, только начинающей свой путь. Герой помогает девушке достичь успеха, а сам уходит из мира шоу-бизнеса в тень всеми забытый.


Анна Котова
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