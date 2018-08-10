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| | Гора потного жира: Модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини

Гора потного жира: Модель Plus Size поразила снимком в крохотном бикини

Сегодня, 14:11

Купальник не сумел скрыть всех прелестей горячей брюнетки.

В Instagram-аккаунте Plus Size модели Табрии Мейджорс появился новый снимок, обескураживший многих её подписчиков, которых на её странице накопилось уже более 880 тысяч. В микроблоге пышной брюнетки и раньше появлялись довольно откровенные снимки, однако, в этот раз Табрия решила прикрыть свои прелести леопардовым купальником с крохотным бикини, едва прикрывавшим её причинные места. На снимке модель запечатлена в томной позе, стоя спиной к стеклянной стене, а с её тела под лучами солнца стекал пот. Многие пользователи в комментариях стали расхваливать фигуру Майджорс, заявляя, что она ранее не делала снимков, который был бы сексуальнее, чем этот.

Однако, нашлись и те фанаты модели, которые сочли данный снимок неприемлемым, так как на фото, по их мнению, фигуру Табрии нельзя назвать красивой. Критиканы настояли на том, что гора потного жира не должна привлекать мужчин, так как девушки должны олицетворять собой нежность и хрупкость, а не тучность и жадность.


Александр Вест
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