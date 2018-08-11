Фанаты поспорили, на кого больше похожа дочь Галкина и Пугачевой

Телеведущий и юморист часто публикует в интернете кадры с изображением своих родных, вот и сейчас он показал подписчикам снимок Елизаветы Максимовны.

Находясь на гастролях, Максим Галкин сделал ряд кадров и разместил посты с участием дочери Лизы. Фанаты артиста активно обговаривают фото, опубликованное в Instagram. Многие из них считают, что девочка больше напоминает родного отца, хотя прежде все замечали огромное сходство Лизы с Аллой Пугачевой. «Папина красавица», «Доча явно папина», пишут люди, заявившие, как много девочка обрела благодаря Галкину во внешности.

Максим Галкин женился на Алле Пугачевой семь лет назад, недавно они обвенчались. Пара воспитывает совместных детей: Елизавету и Гарри. Вместе с тем, сын и дочь у звезд родились от суррогатной матери.

Ранее Лиза рассказала о собственном модном секрете с тюльпаном. Девочка берет цветок и делает из него мини-юбку, где голова идет вверх, а юбка вниз. Раскрыв тайну, девочка показала придуманный наряд на себе, что оценил ее знаменитый отец, заявивший, как Лиза умеет делать из цветов платья.

Никита Готский