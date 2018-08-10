Похожа на маму: Кайли Дженнер показала подросшую дочь

10 августа сестра Ким Кардашьян праздновала свое 21-летие. В честь торжества девушка преподнесла сюрприз своим поклонникам.

Многие знают, что Кайли Дженнер старается не показывать лица своей дочери Сторми. Сначала она хвасталась наследницей, но через время удалила все публикации. Однако никто не знает причин такого поведения знаменитости. Перед своим днем рождения Кейли все же показала фотографии со Сторми. Публикацию она сопроводила постом, в котором написала, что на снимках со своим самым лучшим подарком, а также написала, что не понимает как до этого жила без своей малышки.

Пользователи умилились публикацией и оставили много поздравительных комментариев. Также оставили пожелания Дженнер. Некоторые подписчики даже стали рассуждать, на кого больше подросшая малышка похожа. Как всегда, пользователи разделились на два лагеря: одни говорили – на маму, другие – на отца.

Анна Котова