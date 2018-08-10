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| | «Смотрю PornHub»: Рождение дочерей не заставило Канье Уэста отказаться от порно

«Смотрю PornHub»: Рождение дочерей не заставило Канье Уэста отказаться от порно

Сегодня, 13:19

Рождение дочерей заставляет отцов смотреть на представительниц прекрасного пола в другом свете, но только не Канье Уэста. Рэп-исполнитель признался, что относится к женщинам как и раньше, а также продолжает смотреть порно.

 Канье Уэст любит своих дочерей, и даже с лёгкостью может представить тот момент, когда они повзрослеют. Исполнитель прекрасно понимает, что в будущем девочки будут ходить на свидания, и полностью принимает это. Однако, как отмечает Канье, его отношение к женщинам из-за этого никак не изменилось. В качестве доказательства своих слов в одном из интервью исполнитель сказал: «Я по-прежнему смотрю PornHub».

На удивление Канье ответил тем, что не собирается скрывать своих пристрастий и отказываться от них точно не будет. Он не видит смысла в том, чтобы быть знаменитым и не иметь возможности рассказать о себе. Рэпера спросили и о том, какой из жанров порнофильмов ему больше всего нравится. Канье спокойно ответил, что предпочитает ролики с темнокожими девушками.


Соломон Эспи
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