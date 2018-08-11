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| | Ларису Гузееву перепутали со взрослой дочерью на новом фото

Ларису Гузееву перепутали со взрослой дочерью на новом фото

Сегодня, 03:30

Ведущая опубликовала редкий снимок своих взрослых детей, но не все поклонники поняли это.

Ведущая скандального проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева обнародовала уникальное фото своих детей – дочери и сына. На снимке брат обнимает сестру, но выражения лиц родственников отличаются кардинально – Георгий улыбается, а Ольга сурово смотрит на фотографа.

Однако не все поклонники поняли, что на новом фото наследники актрисы и телеведущей – Ларису Гузееву попросту перепутали со взрослой дочерью. «Лариса, вы для меня эталон красоты и ума. Интересно было посмотреть на вас с короткими волосами, очень красиво! Как говориться красоту и талант ничем не испортишь!», - написал один из комментаторов. Другие пользователи восхищались красотой девушки и также заявляли про ее удивительную схожесть со знаменитой матерью.

Старшие дети Гузеевой появились от двух разных мужчин. Так, 26-летний сын Георгий появился на свет в браке с Кахи Толордавой, а дочь Ольга родилась во время брака с нынешним супругом Гузеевой Игорем Бухаровым.


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