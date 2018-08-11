Ларису Гузееву перепутали со взрослой дочерью на новом фото

Ведущая опубликовала редкий снимок своих взрослых детей, но не все поклонники поняли это.

Ведущая скандального проекта «Давай поженимся» Лариса Гузеева обнародовала уникальное фото своих детей – дочери и сына. На снимке брат обнимает сестру, но выражения лиц родственников отличаются кардинально – Георгий улыбается, а Ольга сурово смотрит на фотографа.

Однако не все поклонники поняли, что на новом фото наследники актрисы и телеведущей – Ларису Гузееву попросту перепутали со взрослой дочерью. «Лариса, вы для меня эталон красоты и ума. Интересно было посмотреть на вас с короткими волосами, очень красиво! Как говориться красоту и талант ничем не испортишь!», - написал один из комментаторов. Другие пользователи восхищались красотой девушки и также заявляли про ее удивительную схожесть со знаменитой матерью.

Старшие дети Гузеевой появились от двух разных мужчин. Так, 26-летний сын Георгий появился на свет в браке с Кахи Толордавой, а дочь Ольга родилась во время брака с нынешним супругом Гузеевой Игорем Бухаровым.