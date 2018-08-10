Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном На Кипре умерла туристка из России Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании
| | «Выбрали Крым не случайно»: Супруга Ильи Резника раскрыла подробности венчания

«Выбрали Крым не случайно»: Супруга Ильи Резника раскрыла подробности венчания

Сегодня, 13:18

Ирина Романова рассказала, что таинство прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы, там же, где ровно год назад народный артист РФ принял крещение, а провел его тот самый Отец Николай.

На этой неделе стало известно, что 80-летний Илья Резник обвенчался со своей 53-летней супругой Ириной Романовой. Их отношения длятся уже более 20 лет, из которых только 6 они находятся в официальном браке. 6 августа прошедшего года народный артист РФ принял крещение в Ялте. В последние годы он стал более религиозным человеком, начал посещать храмы и даже сочинять молитвы. Именно с этим поклонники связывают его решение «узаконить» брак на небесах. О событии проинформировала сама Ирина Романова. Теперь же она раскрыла некоторые подробности венчания.

Ирина Романова призналась, что «выбрали Крым» они для такого важного события «не случайно»: таинство прошло в том самом ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, где крестился Илья Резник, и ровно через год после этого события. А провел венчание тот же Отец Николай, который теперь получил сан архимандрита. По словам супруги Ильи Резника, для них это было очень важно, так как они активно приобщаются к Вечной Жизни.


Виктория Озерова
Новости по теме
Скрепили брак на небесах: Илья Резник обвенчался с супругой
Скрепили брак на небесах: Илья Резник обвенчался с супругой

Пара обвенчалась в одном из храмов Ялты, где в прошлом году поэт крестился.

Поэт Илья Резник празднует 80-летие
Поэт Илья Резник празднует 80-летие

4 апреля этого года поэту Илье Резнику исполняется 80 лет. Народный артист России неустанно пишет новый материал, несмотря на солидный возраст. В юности Илья…

70-летний Владимир Стеклов в первый раз показал 2-месячную дочку
70-летний Владимир Стеклов в первый раз показал 2-месячную дочку

70-летний актер Владимир Стеклов порадовал зрителей НТВ. Во время программы «Звезды сошлись», участником которой он стал, народный артист показал свою…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости