«Выбрали Крым не случайно»: Супруга Ильи Резника раскрыла подробности венчания

Ирина Романова рассказала, что таинство прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы, там же, где ровно год назад народный артист РФ принял крещение, а провел его тот самый Отец Николай.

На этой неделе стало известно, что 80-летний Илья Резник обвенчался со своей 53-летней супругой Ириной Романовой. Их отношения длятся уже более 20 лет, из которых только 6 они находятся в официальном браке. 6 августа прошедшего года народный артист РФ принял крещение в Ялте. В последние годы он стал более религиозным человеком, начал посещать храмы и даже сочинять молитвы. Именно с этим поклонники связывают его решение «узаконить» брак на небесах. О событии проинформировала сама Ирина Романова. Теперь же она раскрыла некоторые подробности венчания.

Ирина Романова призналась, что «выбрали Крым» они для такого важного события «не случайно»: таинство прошло в том самом ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы, где крестился Илья Резник, и ровно через год после этого события. А провел венчание тот же Отец Николай, который теперь получил сан архимандрита. По словам супруги Ильи Резника, для них это было очень важно, так как они активно приобщаются к Вечной Жизни.

Виктория Озерова