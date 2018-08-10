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| | Мусульманскую актрису принуждают сменить религию из-за фото в купальнике

Мусульманскую актрису принуждают сменить религию из-за фото в купальнике

Сегодня, 13:01

Сара Кхан подверглась травле из-за новых изображений с ее участием. Приверженцы Аллаха считают важным для нее выбрать другое верование.

Индийская актриса является мусульманкой, но строгая религия не помешала ей опубликовать в интернете фотографии в купальнике, что не понравилось ее единоверцам. «Ты забыла, что являешься мусульманкой, меня религию, так как в исламе запрещены такие наряды», «Позор тебе, ты была моим вдохновением, а теперь я ненавижу тебя», - пестрит аккаунт актрисы гневными комментариями недоброжелателей.

Ранее уроженка Ливана Миа Халифа прославилась в сфере порноиндустрии, появлялась в роликах в мусульманском хиджабе. Видео с ее участием получило огромную популярность, их посмотрели миллионы человек. К слову, Миа является христианкой и хиджаб надевала лишь для съемок.


Никита Готский
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