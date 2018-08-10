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| | Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью

Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью

Сегодня, 12:54

Женщина поучаствовала в популярном телешоу.

Бывшая супруга отечественного актёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская показала в Сети снимок, на котором она запечатлена со своей онкобольной матерью. Мать Виталины Лидия Ивановна недавно стала очередной приглашённой гостьей в телепередаче «Пусть говорят». В беседе с ведущим программы Дмитрием Борисовым Лидия призналась, что она больна раком с метастазами. Пройдя через более чем десяток курсов химиотерапии, женщина заявила, что не намерена продолжать лечение, пока скандал вокруг бракоразводного процесса её дочери не уляжется.

Заметим, на опубликованном снимке Виталина запечатлена на коленях Лидии Ивановны, а на лицах обеих женщин красовались счастливые улыбки. Однако, хорошее настроение Цымбалюк-Романовской может испортить судебный процесс, в котором правозащитники Джигарханяна отстаивают право неприкосновенности частной жизни артиста.


Александр Вест
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