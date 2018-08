Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном

А мы ещё в постельке. Не можем оторваться друг от друга. Так иногда хочется наваляться- наобниматься и наплевать на режим. Видимо сегодня Семик даже дневной сон пропустит. Мама так крайне редко озорничает. Обычно всё по плану- зарядка, каша, занятия, суп, тихий час.... а сегодня в @lesartresort обнимашки, зпвтрак в постель, бассейн, шезлонг, мороженное, атракуионы, мини-диско. Ох уж мама хулиганит...

