Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном

Артистка поделилась очередными новыми снимками. Однако пользователи посчитали, что такие публикации, мягко говоря, просто не допустимы.

Многие знают, что у артистки Эвелины Бледанс есть сын, которому она уделяет много времени. Однако мальчик болен синдромом Дауна. Обычно подписчики нормально воспринимают публикации знаменитости, но новые снимки шокировали и возмутили аудиторию, что они поспешили раскритиковать артистку. У себя на странице Эвелина опубликовала пост, в котором написала, что собирается повеселиться и пошалить с наследником. Также артистка назвала такое поведение со смехом постельными утехами. На новых снимках знаменитость обнаженная лежит в кровати вместе с сыном.

В комментариях к публикации на Бледанс посыпалось огромное количество критики. По мнению пользователей, это просто стыдоба – голой находится в постели с наследником. Также писали, что в погоне за популярностью звезда облажалась.

Анна Котова