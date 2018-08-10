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| | «Эгоисты»: Алёна Водонаева раскритиковала попрошаек

«Эгоисты»: Алёна Водонаева раскритиковала попрошаек

Сегодня, 12:13

По словам Алёны Водонаевой, ей надоели люди, которым всегда что-то нужно от других.

Знаменитость обратилась к попрошайкам, призвав их помнить, что у всех, к кому они подходят с тем, что кажется пустяком, полно своих забот и проблем. Они сами решают хлопоты с детьми, родителями и прочим, причём также в режиме «здесь и сейчас». Звезда отметила, что подобные личности никогда не думают о других и являются настоящими эгоистами.

Звезда отметила, что подобные личности никогда не думают о других и являются настоящими эгоистами. «И так ненадолго домой прилетела дела решать. Да ещё и книгу дописывала, закрывшись даже от домашних, а тут эта бесконечная, чужая, ненужная мне дерготня», - аргументировала свою критику селебрити. Алёна Водонаева подчеркнула, что ей хочется уже состариться и иметь очень вредный характер, чтобы «посылать» попрошаек за любое беспокойство.


Ирина Летинская
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