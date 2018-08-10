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| | Татьяна Навка показала на фото семейную идиллию с Дмитрием Песковым и детьми

Татьяна Навка показала на фото семейную идиллию с Дмитрием Песковым и детьми

Сегодня, 12:24

В подписи фигуристка отметила, что у них такая большая семья, что «аисты не прилетают». Поклонники же решили, что на снимке все равно не хватает «маленького мальчика» и пожелали пополнения семейства.

В начале текущего месяца Татьяна Навка и Дмитрий Песков вместе со всеми детьми отправились отдыхать. Для заслуженного отпуска пара выбрала солнечное побережье Испании. Накануне фигуристка порадовала подписчиков в Instagram новым фото, на котором запечатлены все члены ее большой семьи. На нем, кроме самих супругов, присутствуют шестеро их детей от разных браков. Все они позируют на пирсе на фоне синего моря. Рядом с семейством устроилась небольшая птица. На снимке Татьяна Навка показала настоящую семейную идиллию с Дмитрием Песковым и детьми, но отметила, что к ним аисты больше «не прилетают». Также она рассказала о том, что кто-то взломал аккаунт ее старшей дочери, и теперь они пытаются его восстановить.

Менее чем за сутки снимок собрал более 28 тысяч лайков. Поклонники позитивно оценили публикацию, но многие отметили, что на снимке не хватает «маленького мальчика».


Виктория Озерова
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