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| | Меган Маркл призналась, что отец занимается «эмоциональным шантажом»

Меган Маркл призналась, что отец занимается «эмоциональным шантажом»

Сегодня, 11:54

Герцогиня Сасекская не намерена поддаваться на «крокодиловы слезы» Томаса Маркла.

 В прошлые выходные Меган Маркл исполнилось 37 лет, в честь чего ее отец Томас Маркл дал новое интервью. Журналистам мужчина пожаловался, что уже несколько недель не говорил с дочерью, и считает «что ей было бы лучше, если бы он умер». Герцогиня Сасекская призналась, что считает слова отца «эмоциональным шантажом», с помощью которого тот манипулирует ею. Однако верить «крокодиловым слезам» отца актриса не намерена, о чем сообщили ее друзья.

Приближенные к супруге принца Гарри рассказали, что Меган не понимает, зачем ее отец говорит такие вещи и «копает глубокую яму для себя». Герцогиня мечтает про единственный подарок от папы на день рождение: чтобы он перестал «болтать» с прессой. При этом Томаса Маркла его дочь в кругу своих друзей описывает, как «нарциссиста», желающего получить выгоду из-за чужой жалости к нему.

Отец актрисы в интервью рассказывал, что «будет убит горем», если его дочь навсегда перестанет общаться с ним. Тем не менее, Меган после подобных слов не поспешила звонить Томасу Марклу.


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