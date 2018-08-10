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| | Вдова Ролана Быкова предельно откровенно рассказала о смерти родственников

Вдова Ролана Быкова предельно откровенно рассказала о смерти родственников

Сегодня, 12:02

Вдова режиссера Ролана Быкова актриса Елена Санаева назвала 1995-1998 годы страшным периодом своей жизни. Судьба забрала у нее самых близких людей на свете.

Вдова предельно откровенно рассказала, как чуть не сломалась от казавшейся на тот момент нескончаемой череды смертей родственников. Все началось в 1995 году, когда перестало биться сердце матери Елены Санаевой. Через десять месяцев после этой семейной трагедии отец актрисы тоже ушел в мир иной. Врачи диагностировали у него рак, ослабленный организм отказывался бороться с болезнью после потери любимой женщины. В 1998 году череда неудач завершилась смертью Ролана Быкова. Он скончался в возрасте 68 лет. Врачи диагностировали у режиссера онкологическое заболевание.

Елена Санаева сошлась с Роланом Быковым будучи разведенной и с ребенком на руках. Друзья отговаривали актрису от этого брака. Ролан Быков слыл бабником. Все думали, что он испортит женщине жизнь. На самом деле знакомые звездной супружеской четы ошиблись. Ролан Быков прожил с Еленой Санаевой 25 лет. Хотя его предыдущая жена предрекала страдания для новой возлюбленной режиссера. Санаева так и не может до конца поверить, что Ролана Быкова больше нет.


Домбровский Сергей
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