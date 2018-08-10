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| | T-killah: Тарасов помогает людям бороться с онкологией

T-killah: Тарасов помогает людям бороться с онкологией

Сегодня, 11:18

По словам артиста, футболиста не страшит названная сумма для лечения, так как ему все равно сколько нужно на помощь.

 

До того, как Дмитрий Тарасов разорвал все отношения с Ольгой Бузовой, исполнительница познакомила футболиста со своим другом рэпером T-killah. Знаменитости до сих общаются, и поддерживают дружеские отношения. Именно рэпер поведал общественности, что Тарасов помогает людям бороться с онкологией, независимо от необходимой суммы. Дело в том, что родственники больных обращаются к футболисту за помощью. Этот факт очень удивил поклонников, так как они не знали о такой стороне знаменитости. По словам T-killah, Дмитрий никого не оставляет без помощи.

Сам Тарасов не распространяется об этом, так как не хочет, чтобы данную помощь многие расценивали, как пиар или игру на публику. T-killah добавил, что фанаты «Локомотива» восхищаются отзывчивостью и бескорыстностью футболиста.


Анна Котова
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