Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения

Когда Кайли Дженнер стала публиковать фото в Instagram, некоторые эксперты говорили, что она сумеет затмить сестру, однако до этого, видимо, ещё далеко.

На 21-летие Кайли Дженнер собралось всё семейство с их парнями и девушками. Все старались продемонстрировать яркие и эффектные образами, выбирая очень неоднозначные варианты. Однако звездой праздника оказалась та, что всегда поражала воображение. Ким Кардашьян одела открытое неоновое розовое платье, а причёска у неё была такая, словно она намочила волосы. Кайли Дженнер была тоже в розовом, но несколько более закрытом наряде. Также на ней был белый парик, завязанный в хвост. День рождения стал знаковым для всего звёздного семейства.

Так, Кортни Кардашьян явно старалась продемонстрировать бывшему парню Юнесу Бенджиму, какую красавицу он упустил, надев фиолетовое мини-платье. Её сестра Хлои, в свою очередь, поразила роскошным телом после рождения ребёнка, надев белый блестящий брючный костюм. Хотя звездой мероприятия стала Ким Кардашьян, никаких скандалов по этому поводу на празднике не было, все радовались себе и друг другу, а также желали имениннице исполнения её желаний.

Ирина Летинская