Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж
| | Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения

Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения

Сегодня, 11:06

Когда Кайли Дженнер стала публиковать фото в Instagram, некоторые эксперты говорили, что она сумеет затмить сестру, однако до этого, видимо, ещё далеко.

На 21-летие Кайли Дженнер собралось всё семейство с их парнями и девушками. Все старались продемонстрировать яркие и эффектные образами, выбирая очень неоднозначные варианты. Однако звездой праздника оказалась та, что всегда поражала воображение. Ким Кардашьян одела открытое неоновое розовое платье, а причёска у неё была такая, словно она намочила волосы. Кайли Дженнер была тоже в розовом, но несколько более закрытом наряде. Также на ней был белый парик, завязанный в хвост. День рождения стал знаковым для всего звёздного семейства.

Так, Кортни Кардашьян явно старалась продемонстрировать бывшему парню Юнесу Бенджиму, какую красавицу он упустил, надев фиолетовое мини-платье. Её сестра Хлои, в свою очередь, поразила роскошным телом после рождения ребёнка, надев белый блестящий брючный костюм. Хотя звездой мероприятия стала Ким Кардашьян, никаких скандалов по этому поводу на празднике не было, все радовались себе и друг другу, а также желали имениннице исполнения её желаний.


Ирина Летинская
Новости по теме
Маникюр Кайли Дженнер ужаснул ее подписчиков в Instagram
Маникюр Кайли Дженнер ужаснул ее подписчиков в Instagram

Звезда шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер 1 февраля этого года впервые стала мамой. Поклонники думали, что девушка временно перестанет выходить в…

Подписчики удивились невероятному сходству между Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер
Подписчики удивились невероятному сходству между Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер

Поклонники были поражены новой фотографией звёзд реалити-шоу «Семейство Кардашьян». На снимке красавицы Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер поразили своим внешним…

Ким Кардашьян сделала шокирующее предсказание для Кайли Дженнер
Ким Кардашьян сделала шокирующее предсказание для Кайли Дженнер

Американская звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян сделала пророческое предсказание для своей младшей сестры Кайли Дженнер, которое шокировало…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости