«Сексуальный животик»: Поклонники восторгаются фигурой 56-летней супруги Виторгана

Сейчас вместе с женой и новорожденной дочерью 78-летний артист отдыхает в Юрмале.

Знаменитый актер Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной и новорожденной дочерью Этель отдыхают в Юрмале. На странице артиста в соцсетях недавно появилось новое семейное фото, под которым поклонники восторгаются фигурой в купальнике 56-летней супруги 78-летнего Виторгана.

На опубликованном снимке Ирина в синем купальнике стоит рядом с розовой коляской, а рядом на шезлонге сидит ее супруг в красных шортах. Фанаты начали хвалить семью, которая на фото выглядит просто идеально. Поклонники отдельно похвалили внешность жены Виторгана, которая на снимке, очевидно, слегка стесняется себя: «Ирина, у Вас хорошая фигура, отлично выглядите. Вполне серьёзно. Не стесняйтесь, и пусть будет больше уверенности». «Какой у Ирины сексуальный животик», - заметил кто-то из фантов и его мнение одобрили многие пользователи. Фанатов артиста восторгает тот факт, что женщина смогла самостоятельно выносить и родить ребенка в своем возрасте, не прибегая к услугам суррогатного материнства.