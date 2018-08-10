Наталья Штурм встречается с нелюбимым мужчиной

Сердце певицы всё ещё свободно.

Наталья Штурм в откровенном интервью рассказала о том, что в данный момент она встречается с нелюбимым мужчиной, к которому не испытывает сильных чувств. По словам певицы, она, как и все другие женщины, хотела быть любимой и дарить свою любовь избраннику, однако, в жизни всё гораздо сложнее общепринятых канонов. Штурм подтвердила, что у неё есть любовник, с которым она проводит свободное время, однако, её сердце всё ещё свободно для настоящей любви. Также 52-летняя певица подчеркнула, что в прошлом у неё был человек, в котором она «растворялась», однако, с годами Наталья убедилась, что влюблённые могут отдаляться, убивая чувства друг к другу.

Заметим, в своём Instagram-аккаунте Наталья Штурм не стесняясь публикует романтические снимки совместного времяпрепровождения со своим любовником, из-за чего многие фанаты певицы думали, что она наконец нашла своего единственного. Однако, большинство поклонников Штурм уверено, что с таким открытым характером и выдающимися формами певица не останется в одиночестве.

Александр Вест