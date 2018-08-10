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| | Никас Сафронов: Такие, как Бузова должны находится в сумасшедшем доме

Никас Сафронов: Такие, как Бузова должны находится в сумасшедшем доме

Сегодня, 10:50

Художник раскритиковал ведущую «Дома-2». Также он назвал артистку бесталанной и уродиной.

 

Художник Никас Сафронов решил высказаться по поводу Ольги Бузовой. По его мнению, исполнительница не имеет права называть себя гением и суперталантливой, так как на самом деле она не умеет петь и совсем не красавица. Может она и не плохой человек, а все это всего лишь эпатаж, - говорит художник, - но когда люди говорят такое, они должны находиться в сумасшедшем доме. Помимо этого Сафронов говорит, что Бузову могут поддерживать только поклонники «Дома-2», а у остальных она вызывает только отвращение.

До этого Никас Сафронов заявлял, что популярность Бузовой держится только на пиаре, но она скоро лопнет, как мыльный пузырь. Конечно, именно трудолюбие артистки возвысило ее, но не стоит ставить себя выше всех остальных, потому что после ухода со сцены у Бузовой останется только одиночество и забытость. По мнению художника стоит работать, чтобы даже после ухода певицу помнили не как скандалистку, а как яркую личность.


Анна Котова
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