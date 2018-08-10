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| | «Цветущие толстушки»: Миро раскритиковала Энистон и Джоли

«Цветущие толстушки»: Миро раскритиковала Энистон и Джоли

Сегодня, 10:43

Блогер сравнила Анджелину Джоли с другой бывшей женой Брэда Питта, Дженнифер Энистон.

Обе актрисы популярны в Голливуде, очень талантливы и обладают немалым состоянием. В своё время они соперничали за одного мужчину. Тогда выиграла Анджелина Джоли, поскольку, по мнению Лены Миро, была действительно красивой. Дженнифер Энистон блогер раскритиковала за полные щёки и чересчур крупные щиколотки. Однако спустя годы звезда сериала «Друзья», которая даже по возрасту на шесть лет старше Анджелины Джоли, неожиданно стала выглядеть лучше.

Ко второй голливудской актрисе в 43 года пришло настоящее старение. Причина его, по мнению интернет-знаменитости, в особенностях характера Анджелины Джоли. Блогер назвала Дженнифер Энистон «цветущей толстушкой», которая хоть и не стала в 49 лет идеалом красоты, однако смотреть на неё приятнее. Анджелина Джоли же с каждым днём только портит себя частыми срывами и вечными жалобами на мир, в ней нет никакого жизнелюбия, которое так характерно для Энистон.


Ирина Летинская
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