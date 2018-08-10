Хмельницкая убита горем из-за смерти режиссёра Брусникина

Актриса простилась со своим коллегой и добрым другом.

Алёна Хмельницкая в своём Instagram-аккаунте разместила публикацию, в которой скорбно отозвалась о смерти режиссёра Дмитрия Брусникина. Убитая горем актриса неустанно заявляла, что её добрый друг и коллега по ремеслу ушёл из жизни слишком рано, так как прославленному кинодеятелю было лишь 60 лет. Хмельницкая заявила, что из-за слишком плотного рабочего графика Дмитрия у них так и не получилось встретиться, хотя последний телефонный разговор между Хмельницкой и режиссёром состоялся ещё в конце марта нынешнего года. Актриса подчеркнула, что очень хотела бы вновь с ним поработать, поблагодарив Брусникина за работу над телесериалом «Самая красивая», где она снималась под руководством режиссёра.

Кроме того, Алёна Хмельницкая подчеркнула, что именно Дмитрий Брусникин вселил в неё уверенность в своих силах, заставив её поверить в успех в столь нелёгкой профессии. Хмельницкая выразила глубочайшие соболезнования родным и близким усопшего кинодеятеля, заметив, что его воспитанникам очень повезло иметь столь одарённого педагога.

Александр Вест