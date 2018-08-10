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| | Джигурда встретился с сестрой Браташ и закатил новый скандал на публике

Джигурда встретился с сестрой Браташ и закатил новый скандал на публике

Сегодня, 10:08

Борьба артиста за имущество и деньги покойной миллионерши продолжается.

 Певец и актер Никита Джигурда вновь встретился в очередном ток-шоу с сестрой Людмилы Браташ и закатил новый скандал на публике. Несколько лет подряд эксцентричный артист доказывает свое право на обладание имуществом и деньгами покойной миллионерши, с чем категорически не согласны ее родственники. Они не верят в подлинность завещания на имя Джигурды.

На передаче сестра Браташ Светлана Романова призналась, что в последние годы жизни не поддерживала и не помогала ей. Это стало поводом для того, что публика встала на сторону Джигурды, который, в свою очередь, продолжал вести себя крайне неуважительно. Тем не менее, артист обладал информацией, что столичный нотариус отказался выдавать Романовой разрешение на получение наследства сестры, за что женщина собиралась судиться с ним. При этом оригинал завещания самого Джигурды у него похитили, но артист уверен, что на исход дела это не может повлиять.


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