Звезда сериала «След» тратит все средства на лечение сына

Евгений Кулаков и его супруга Ольга растят 14-летнего сына, у которого с детства ДЦП. Недавно у мальчика диагностировали еще и аутизм.

Звезда детективного сериала «След» Евгений Кулаков все средства от съемок тратит на лечение сына Ильи. Мальчик родился в 2004 году и у него сразу диагностировали ДЦП. Сначала медики считали, что у него психоз и выписали нейролептики, которые привели к утрате речи. Чтобы не оставлять Илью одного жена артиста Ольга ушла из театра. Благодаря заботе мальчик может сам одеваться, кушать и ходить в туалет. Сам Евгений Кулаков говорит, что для детей с такими заболеваниями – это огромное достижение. Недавно всей семьей они отдыхали в специализированном санатории в Сочи, так как Илья должен проходить реабилитацию. На пребывание в заведении две недели артист заплатил 600 тысяч рублей.

Помимо этого Евгений Кулаков говорит, что заметил изменения в состоянии сына в хорошую сторону. Однако артист не знает, сможет ли потянуть дальше лечение, ведь ему еще нужно закончить ремонт.

Анна Котова