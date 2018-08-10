Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании После смерти Дмитрия Брусникина в Сети вспомнили об абсурдности пенсионной реформы Ким Кардашьян оказалась эффектнее Кайли Дженнер на праздновании её дня рождения Эксперты по исследованию вируса Эбола совершили прорыв в будущем лечении Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой
| | Звезда сериала «След» тратит все средства на лечение сына

Звезда сериала «След» тратит все средства на лечение сына

Сегодня, 10:06

Евгений Кулаков и его супруга Ольга растят 14-летнего сына, у которого с детства ДЦП. Недавно у мальчика диагностировали еще и аутизм.

 

Звезда детективного сериала «След» Евгений Кулаков все средства от съемок тратит на лечение сына Ильи. Мальчик родился в 2004 году и у него сразу диагностировали ДЦП. Сначала медики считали, что у него психоз и выписали нейролептики, которые привели к утрате речи. Чтобы не оставлять Илью одного жена артиста Ольга ушла из театра. Благодаря заботе мальчик может сам одеваться, кушать и ходить в туалет. Сам Евгений Кулаков говорит, что для детей с такими заболеваниями – это огромное достижение. Недавно всей семьей они отдыхали в специализированном санатории в Сочи, так как Илья должен проходить реабилитацию. На пребывание в заведении две недели артист заплатил 600 тысяч рублей.

 

Помимо этого Евгений Кулаков говорит, что заметил изменения в состоянии сына в хорошую сторону. Однако артист не знает, сможет ли потянуть дальше лечение, ведь ему еще нужно закончить ремонт.


Анна Котова
Новости по теме
Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына
Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына

Российский политик и актриса Мария Кожевникова ищет врачей для своего старшего сына в Instagram. Дело в том, что у ее 4-летнего Ивана появилась проблема –…

Экс-любовница Говорухина будет бороться за наследство режиссера ради их сына
Экс-любовница Говорухина будет бороться за наследство режиссера ради их сына

 Телезвезда Анастасия Марцинковская сообщает, что деньги необходимы их совместному ребенку на лечение инвалидности.

Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест
Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест

27-летняя жена 87-летнего актера Ивана Краско заставила пройти ДНК-тест и старшего сына артиста. Женщина была уверена, что мать мальчика и бывшая жена Краско…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости