Новый скандал: У Меган Маркл появилась сестра

Выяснилось, что отец герцогини Сассекской завел ребенка на стороне.

Жену принца Гарри Меган Маркл постоянно сопровождает шлейф критики со стороны некоторых недоброжелателей и СМИ из-за отношений актрисы с ее семьей. Новый скандал касается отца герцогини Сассекской Томаса Маркла и его внебрачного ребенка. Выяснилось, что у Меган появилась сестра на один год старше ее.

38-летнюю Лори Дэвис называли знакомой отца Томаса Маркла, однако стало известно, что их могут связывать тесные родственные узы. Пока доподлинно известно, что отец актрисы проводил с Дэвис много времени, а недавно занял ей большую сумму денег, после чего та исчезла. СМИ располагают сведениями, что женщина имеет проблемы с законом и как-то связана с запрещенными веществами. О том, знает ли Меган Маркл о существовании старшей сестры, ничего не известно.

Между тем, Томас Маркл, который не был свадьбе дочери якобы из-за внезапной болезни, активно дает интервью журналистам различных изданий, сообщая им как сильно его дочь не счастлива в браке с особой из королевской семьи Великобритании.