Адвокаты рассказали подробности развода Степаненко и Петросяна

Защитник юмористки рассказал, что артистка намеревается отнять у своего супруга 57% от всего имущества.

Юрист Елены Степаненко, который к слову работает в бюро «Забралова, Крылова и партнеры» рассказал некоторые подробности развода звездной пары Степаненко и Петросян. Защитник говорит, что в прессе указывается неверная информация, что ее клиентка собирается отсудить 80% имущества. На самом деле знаменитость собирается отнять только 57%. Юрист объяснил, что 7% от всего имущества это часть, которую Петросян вывел за пределы семейного состояния. До этого Сергей Жорин, адвокат, проинформировал, что Елена Степаненко намеревается отнять у Петросяна большую половину состояния, которое по подсчетам составляет примерно 1,5 млрд рублей. Юрист добавил, что его клиент сказал, чтобы его супруга сама выбирала, что хочет оставить себе. Однако защита надеется, что данное разбирательство пройдет мирно и все будет разделено поровну.

Напоминаем, что 8 августа знаменитые комики Елена Степаненко и Евгений Петросян впервые поведали общественности, что сейчас находятся на стадии развода. Также звезды призвали зрителей и поклонников не делать из их решение огромнейший скандал. О самом процессе было известно 3 августа. Степаненко обратилась в суд по поводу раздела имущества.

Анна Котова