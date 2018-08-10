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| | Постояльцы отеля спрятались при виде голой Волочковой

Постояльцы отеля спрятались при виде голой Волочковой

Сегодня, 09:37

При этом, по словам танцовщицы, гостиница была полностью занята жильцами, но они и носа боялись высунуть, пока она позировала голой на лужайке.

На своей странице в соцсети Волочкова продолжает хвастаться своим непрекращающимся отдыхом. На этот раз она ошеломила читателей снимками с греческого острова Корфу. На очередном фото она предстала перед общественностью совершенно голой. Приняв «приличную», по её мнению, позу, она совершенно не стеснялась, что её могут видеть из окон постояльцы отеля. Фанатов отставной балерины это и возмутило, и рассмешило.

Читатели уверены, что Волочкова может спокойно вести себя таким образом в местах, где её никто не знает. И то, до известных пределов. Комментаторы отметили, что на фото, кроме Анастасии, не видно ни души. Скорее всего, уверены они, балерина распугала отдыхающих своим перетренированным телом, и они предпочли спрятаться при виде неизвестной голой женщины в годах. Читателей уже давно раздражает бесконечная праздность балерины и демонстрация своих путешествий в одиночку.


Дмитрий Брокгауз
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