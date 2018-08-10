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| | Актер Иван Жидков критиковал жену и мать ребенка за нежелание выходить на работу

Актер Иван Жидков критиковал жену и мать ребенка за нежелание выходить на работу

Сегодня, 09:29

Лилия Соловьева рассказала, какие претензии в отношении нее выдвигал гражданский супруг.

 В июне нынешнего года стало известно, что актер Иван Жидков и его избранница Лилия Соловьева разорвали отношения. Бывшая гражданская супруга артиста призналась, что тот критиковал ее по любому поводу, будь то якобы неправильная одежда или нежелание оставлять ребенка и выходить на работу. Соловьева сообщила, что старалась не обращать внимания на непростой нрав Жидкова, так как в их семье подрастал их общий сын Степан.

Актер критиковал жену и мать собственного ребенка за то, что та недостаточно времени уделяет развитию себя «как личности». Жидков был уверен, что с заботой об их сыне прекрасно справятся няни, но Соловьева категорически отказывалась признавать эту позицию, и хотела самостоятельно воспитывать Степана. Однако это не означало, что женщина решила навсегда забросить саморазвитие. По ее словам, этому нашлось бы время позже, а не через два месяца после родов.


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