Актер Иван Жидков критиковал жену и мать ребенка за нежелание выходить на работу

Лилия Соловьева рассказала, какие претензии в отношении нее выдвигал гражданский супруг.

В июне нынешнего года стало известно, что актер Иван Жидков и его избранница Лилия Соловьева разорвали отношения. Бывшая гражданская супруга артиста призналась, что тот критиковал ее по любому поводу, будь то якобы неправильная одежда или нежелание оставлять ребенка и выходить на работу. Соловьева сообщила, что старалась не обращать внимания на непростой нрав Жидкова, так как в их семье подрастал их общий сын Степан.

Актер критиковал жену и мать собственного ребенка за то, что та недостаточно времени уделяет развитию себя «как личности». Жидков был уверен, что с заботой об их сыне прекрасно справятся няни, но Соловьева категорически отказывалась признавать эту позицию, и хотела самостоятельно воспитывать Степана. Однако это не означало, что женщина решила навсегда забросить саморазвитие. По ее словам, этому нашлось бы время позже, а не через два месяца после родов.